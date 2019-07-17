Новости версия для печати Андрей Клычков попал в топ самых общительных губернаторов ЦФО В системе «Инцидент-менеджмент» у главы региона высший балл.



По информации телеграм-канала «Незыгарь» Андрей Клычков, Андрей Воробьев (губернатор Московской области) и Игорь Артамонов (губернатор Липецкой области) набрали в системе «Инцидент-менеджмент» по 6 баллов.



Отличительная особенность их аккаунтов - прямое общение губернаторов и пользователей в комментариях. А вот у глав соседних областей - Курской и Брянской – по оценке экспертов имеются проблемы. Роман Старовойт (Курск) и Александр Богомаз (Брянск) набрали 3 и 2 балла соответственно. Ключевыми проблемами являются: большое количество проигнорированных комментариев, ответы в стиле «советуем обратиться официальным способом посредством письменного обращения в компетентный орган».



«Инцидент-менеджмент» - программа, нацеленная на поиск негативных сообщений, жалоб, вопросов, отзывов, благодарностей. Результаты поступают к региональному администратору (как правило, это сотрудник информационного управления правительства региона), который фильтрует необходимую для реагирования властей выдачу.





Анастасия Дорохова

17 июля 2019 года







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