Новости версия для печати Михаил Вдовин проверил окна в детском саду Работы по их замене завершены в детском садике №34.



Напомним, это учреждение посещают дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Как пишет политик на своей странице в социальных сетях, сообщение о завершении работ по установке окон поступило к нему еще в понедельник. «Всегда лично проверяю качество выполненных работ по наказам избирателей. В этот раз работы были выполнены без нареканий. Но учреждение всё еще требует дополнительных финансовых вложений. В том числе необходимо привести в надлежащее состояние покрытие дорожек и основной площадки. В будущем обязательно продолжу помогать детским садам», - отмечает Вдовин.





Анастасия Дорохова

17 июля 2019 года







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