Новости версия для печати В Орле начали подготовку ко Дню города 5 августа будет отмечаться 76-я годовщина освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и 453-й год основания города. Процесс подготовки к празднику обсудили на рабочем совещании у главы администрации.



В мэрии Орла сообщили, что праздничная программа будет насыщенной и яркой. В плане - более 30 мероприятий для всех возрастов.



Ко Дню города в Орле украсят дома и развесят баннеры. Руководство региона составило список домов, которые будут в обязательном порядке украшены в каждом из районов города. Отмечается, что с восемью хозсубъектами достигнуто соглашение по изготовлению крупноформатных баннеров с праздничной тематикой, которые будут размещены на центральных улицах района.



Руководство города также говорило и о необходимости привести в порядок воинские захоронения, мемориалы, памятники и въездные знаки. В настоящий момент проводится реставрация знака на въезде из Москвы. Закончить планируется к 1 августа. Среди прочего, скорректирован график работы дворников, чтобы вовремя убрать территорию после завершения праздничных мероприятий. Важным вопросом совещания стала транспортная доступность после 23:00. Обсудить этот вопрос обещали 24 июля.





Орловское Информбюро

17 июля 2019 года







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