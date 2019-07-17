Орловские следователи просят учителей жаловаться на низкую зарплату

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среда
17.07.2019
23:06:07
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Орловские следователи просят учителей жаловаться на низкую зарплатуПоводом стало обращение на «Прямую линию» президента.
Напомним, одним из первых вопросов, заданных на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным стала жалоба орловского учителя высшей категории на зарплату ниже прожиточного минимума. Вопрос под свой контроль взяли представители региональных правоохранительных органов. В связи с этим следственный комитет организовал сбор информации о нарушении трудовых прав учителей в регионе.
Сообщить информацию о фактах получения заработной платы учителями ниже минимального размера оплаты труда можно по телефонам дежурного по следственному управлению: 8 (4862) 73-29-75, 8-920-815-65-55; через Интернет-приемную.
Приемную руководителя следственного управления «ВКонтакте» или по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231.
Анонимность сведений об обратившихся гражданах гарантируется.
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