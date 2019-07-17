Новости версия для печати Пешеходный мостик через Орлик приведут в порядок ко Дню города Стоимость работ оценили в 200 тысяч рублей.



В программу реконструкции переправы включили замену деревянного настила и покраску моста. На неудовлетворительное состояние мостика, соединяющего Детский парк и сквер 450-летия города Орла, обратили внимание горожане. Соответствующее обращение поступило к главе городской администрации в социальных сетях. Отметим также, что сам Детский парк был закрыт для посещений на этой недели. Там началась масштабная реконструкция.





Анастасия Дорохова

17 июля 2019 года







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