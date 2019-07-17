Новости версия для печати Подрядчик, проводивший в прошлом году работы на Старомосковской в Орле, не признает брака Тему ямочного ремонта на Старомосковской сегодня обсудили на заседании в администрации города.



Ремонт был выполнен некачественно и работы не были приняты.



Дмитрий Фролов, начальник УКХ г. Орла: «Мы с ними судимся, они доказывают обратное, но все это знают. В этом году «Спецавтобаза» доделывала «грязную» работу и сделала ее достаточно качественно, в пределах допустимых норм. Мы еще раз вернемся на эту улицу, «Спецавтобазой» объемы еще не закрыты, если будут замечания, а они есть, мы эту работу доделаем. Я обещаю, что Старомосковская будет доделана и прошлогодние проблемы уйдут в прошлое».





Юлия Опанасюк

17 июля 2019 года







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