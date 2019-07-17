Новости версия для печати Орловцы следят за выполнением работ по благоустройству Глава администрации Орла Александр Муромский отметил, что самыми главными, неподкупными и строгими контролерами являются жители Орла. О том, что им не нравится, сообщают сразу же.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: Речь идет о тротуаре на улице Роза Люксембург. Люди пишут, что пройти по нему пешком невозможно, не говоря уже о том, чтобы провести коляску. «Деревья вырубили, а привести в порядок тротуар руки не дошли». В частности, жители дома № 33 пишут письма в администрацию и обращаются в соцсетях».

Глава администрации дал поручение подчиненным обратить внимание на эту ситуацию и принять соответствующие меры.



Начальник управления городского хозяйства и транспорта доложил, что о ситуации - в курсе, на объект уже выезжали и в течение двух недель тротуар поправят тротуар и наведут порядок.





Юлия Опанасюк

17 июля 2019 года







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