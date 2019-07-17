Новости версия для печати В этом году на железной дороге пострадали два человека Травмы они получили из-за несоблюдения правил безопасности.



Но в целом количество несчастных случаев на железной дороге снизилось более чем в пять раз, по сравнению с первым полугодием 2018 года. В прошлом году таких случаев было на 9 больше. Самыми распространенными нарушениями остаются: перемещение по путям и переход дороги перед приближающимся поездом.





Надежда Невматулина

17 июля 2019 года







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