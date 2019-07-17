Новости версия для печати На каникулах - в музей! Чем студентам заняться летом? Ответ на этот вопрос нашли члены «Молодежки ОНФ». Они организовали акцию «Каникулы в музее». Первым культурным объектом, который они посетили, стал музей Тургенева.



Зачеты и экзамены позади, но для духовного роста и развития лето - самое время.



Татьяна Рыманова, координатор «Молодежки ОНФ»: «Мы решили показать пример, что летом не нужно сидеть дома, а нужно развиваться, идти вперед, познавать что-то новое, позитивное, в том числе историю Орловской области».

Эту идею поддержало и руководство музея.



Вера Ефремова, директор Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева: «Для того чтобы воспитать поколение, которое будет любить родину, любить свой народ, безусловно, надо нам, нашему поколению, хорошо потрудиться, чтобы передать тот национальный код, которым владели предыдущие поколения, которым владеем сейчас мы, и чтобы участвовать в таком великом национальном движении молодежи, этим кодом надо обладать».

Студенты признаются: в учебное время по музеям ходят не часто - не до этого. А вот теперь можно вспомнить известные и познакомиться с неизвестными страницами жизни Ивана Сергеевича. Тем более что экскурсия значительно отличается от урока или лекции.



По словам сотрудников музея, студенческая аудитория для них всегда желанная.



Антон Бушунов, научный сотрудник музея И.С. Тургенева: «У них горящие глаза, они задают вопросы после экскурсии. Ведь сам Тургенев, когда был студентом, он учился и познавал мир, изучал немецкую философию, античную филологию, хотел быть философом, но стал поэтом и писателем».

Посещение музея Тургенева - только начало акции. В каждом литературном филиале подготовлены экскурсии для молодежи, которые будут интересны и студентам, и самим работникам музеев.









Татьяна Тимохина

17 июля 2019 года







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