В Дмитровске произошел крупный пожар

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среда
17.07.2019
23:06:01
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В Дмитровске произошел крупный пожарПо предварительным данным при пожаре в частном жилом доме погибли трое детей.
Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на представителя регионального МЧС. Издание отмечает, что при пожаре на улице Революционной в городе Дмитровске Орловской области погибли трое детей: трех, четырех и восьми лет.
По данным ГУ МЧС России по Орловской области сообщение о возгорании на единый номер 112 поступило сегодня в 15 часов 39 минут. На место пожара выехали пожарные ПСЧ-18.
Съемочная группа ГТРК «Орел» выехала на место происшествия. Первые подробности – в вечернем выпуске «Вестей».
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