Новости версия для печати В Дмитровске произошел крупный пожар По предварительным данным при пожаре в частном жилом доме погибли трое детей.



Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на представителя регионального МЧС. Издание отмечает, что при пожаре на улице Революционной в городе Дмитровске Орловской области погибли трое детей: трех, четырех и восьми лет.



По данным ГУ МЧС России по Орловской области сообщение о возгорании на единый номер 112 поступило сегодня в 15 часов 39 минут. На место пожара выехали пожарные ПСЧ-18.



Съемочная группа ГТРК «Орел» выехала на место происшествия. Первые подробности – в вечернем выпуске «Вестей».





Орловское Информбюро

17 июля 2019 года







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