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среда
17.07.2019
23:05:18
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Орловские власти ополчились на «Посейдон»Обещают отправить в «черный список».
Речь идет о подрядчике, который проводит ремонт на улице Северная. По документам работы должны были быть завершены к 1 июля. Однако, сейчас готовность объекта составляет 20%. В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении муниципального контракта. Если до 25 июля ООО «Посейдон» не завершит работы, то договорные отношения между сторонами будут расторгнуты, а подрядчика включат в список недобросовестных.
Как отмечает пресс-служба городской администрации, ремонт улицы Северной готовы выполнить другие подрядчики, задействованные в муниципальных контактах.
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