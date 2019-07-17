Новости версия для печати Орловские власти ополчились на «Посейдон» Обещают отправить в «черный список».



Речь идет о подрядчике, который проводит ремонт на улице Северная. По документам работы должны были быть завершены к 1 июля. Однако, сейчас готовность объекта составляет 20%. В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении муниципального контракта. Если до 25 июля ООО «Посейдон» не завершит работы, то договорные отношения между сторонами будут расторгнуты, а подрядчика включат в список недобросовестных.



Как отмечает пресс-служба городской администрации, ремонт улицы Северной готовы выполнить другие подрядчики, задействованные в муниципальных контактах.





Анастасия Дорохова

17 июля 2019 года







На главную страницу





