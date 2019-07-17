Новости версия для печати В Орловской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью детей при пожаре в Дмитровске Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



По данным следствия, 17 июля в городе Дмитровске Орловской области произошло возгорание частного дома, в котором проживала многодетная семья. В результате пожара погибли трое малолетних детей. Среди возможных причин пожара спасатели не исключают и детскую шалость с огнем. На месте трагедии работает следственная группа. Расследование уголовного дела находится под личным контролем руководителя следственного управления. Фото: Следственное управление СК РФ по Орловской области





Орловское Информбюро

17 июля 2019 года







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