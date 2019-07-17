Новости версия для печати По соседству с опасностью Двухэтажные бараки не только портят вид Орла, но и представляют опасность для жителей, живущих по соседству. Наш корреспондент Татьяна Тимохина вместе с общественниками побывала на двух таких «островках забвения», расположенных в центре Орла.



Целый квартал заброшенных полуразрушенных домов на улицах Холодной и Широко-Холодной мог бы служить отличной декорацией к страшному фильму. Но кино снимать здесь не собираются. Так же как и не спешат сносить эти дома, которые расселили, кстати, еще в 2016 году. А жители соседних улиц вынуждены мириться со сложившейся ситуацией. Валерий Кузовов, житель улицы Холодной: «Здесь постоянно свалка, зимой начинаются пожары, здесь явно притоны для бродячих животных и тех, кто остался на улице. Здесь очень беспокойно, и вечером с ребенком гулять остерегаешься, стараемся, чтобы ребенок один не оставался. И вообще - очень много мусора, хотелось, чтобы в ближайшее время это все убрали - лицезреть это с собственного балкона тоже не очень хорошо». Местные жители уже не раз обращались и в органы власти и в Общероссийский Народный фронт с просьбой привести в порядок территорию. Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ: «Мы не только в очередной раз обратимся и попросим власть все-таки обратить внимание на эти дома, и мы еще обратимся в полицию. Когда мы сюда подъехали, из домов начали рассеиваться непонятные люди, явно не похожие на гуляющих туристов». Такая же ситуация на улице Лескова. Там год назад расселили четыре дома, а снесли только один. Активисты ОНФ попытались разобраться в этой ситуации. Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ: «Дома расселены уже больше годы. Сколько это будет продолжаться, не известно. Никто никаких мер не принимает, хотя была принята «дорожная карта», все было намечено - кто когда что сносит, но она не выполняется». В городской администрации поясняют: механизм развития застроенных территорий предусматривает, что обязательства по расселению, сносу домов с последующим строительством возлагаются на инвестора, который выиграет торги на дальнейшую застройку территории. На днях такие торги состоялись, и договор на обустройство площадки Полеская - Лескова заключили с организацией из города Электросталь. Ей необходимо будет расселить еще три дома и только тогда задействовать территорию. Олег Минкин, первый замглавы администрации г. Орла: «Реализация договора разбита на этапы. В первую очередь, это разработка документации по планировке территории, которая предполагает формирование земельных участков, которые будут предоставляться в последующем, и планировочную структуру. В последующем застройщик будет обязан предоставить муниципалитету жилые помещения для тех, кто проживает в квартирах по договору социального найма, и предоставить выкупную стоимость для тех, кто занимает жилые помещения в соответствии с правом собственности. После того как права всех собственников и нанимателей будут соблюдены, застройщик имеет право снести многоквартирные дома и получить земельный участок по своему выбору - либо в собственность, либо в аренду без торгов и бесплатно». А вот желающих строить новые объекты на территории в пределах улиц Холодной и Широко-Холодной пока не находится. Торги не состоялись. Олег Минкин, первый замглавы администрации г. Орла: «Управление градостроительства будет повторно торговать эту территорию. Возможно, что такой застройщик найдется. Тем более, что территория сама по себе привлекательная, на ней находится всего лишь один многоквартирный дом, который требует расселения». На снос одного дома нужно порядка полумиллиона рублей. А таких домов в городе около 30. И в городском бюджете средств на самостоятельный снос домов нет.









Татьяна Тимохина

17 июля 2019 года







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