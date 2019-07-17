Новости версия для печати ЗАГС дал сбой Сбой в работе этого ведомства произошел не только в Орловской области. Это случилось во время обновления системы. Но сегодня сотрудники орловского ЗАГСа были на рабочих местах.



Как рассказали нам в ЗАГСе, сегодня вновь возникли перебои. Но сотрудники ЗАГСА заверили, что работа будет продолжена в любом случае, и необходимые справки и свидетельства все обратившиеся получат. К слову, в месяц в Орловской области регистрируется больше двух тысяч различных актов. Это регистрация браков и разводов, рождения и смерти, смена фамилии и имени, а также об установлении отцовства и усыновлении. Татьяна Иконникова начальник управления ЗАГС Орловской области: «Если программа не заработает сегодня или завтра, руководством управления ЗАГС Орловской области будет принято решение работать в ручном режиме. Как раньше, мы будем выписывать записи актов гражданского состояния на бумажном носителе и выдавать гражданам. Потому что мы прекрасно понимаем, что мы работаем для Вас. Жизненные ситуации бывают разные. Просим Вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации».

ФНС России опровергла сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов. Идет плановое обновление системы, операторы предупреждены и могут работать в офлайн-режиме, а все данные позже будут занесены в реестр.





Татьяна Тимохина

17 июля 2019 года







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