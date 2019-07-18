В Орловской области посчитали преступления

|
четверг
18.07.2019
16:49:01
|
|
В Орловской области посчитали преступленияИ зафиксировали их общий рост.
Общее количество преступлений зафиксированных в нашем регионе с января по июнь 2019 года – 4595 случаев. Это более чем за 300 правонарушений больше, чем за тот же период в прошлом году. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 15,1%, совершенных в крупных и особо крупных размерах – на 25%. За январь-июнь 2019 года зарегистрировано 85 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (84,2% к январю-июню 2018г.).
Правоохранительными органами раскрыто 2311 преступлений и выявлено 1979 человек их совершивших, из которых 1462 (73,9%) были привлечены к уголовной ответственности. Раскрываемость тяжких преступлений составила 46,0%, особо тяжких - 51,8%.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта