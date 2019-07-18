Новости версия для печати В Орловской области посчитали преступления И зафиксировали их общий рост.



Общее количество преступлений зафиксированных в нашем регионе с января по июнь 2019 года – 4595 случаев. Это более чем за 300 правонарушений больше, чем за тот же период в прошлом году. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 15,1%, совершенных в крупных и особо крупных размерах – на 25%. За январь-июнь 2019 года зарегистрировано 85 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (84,2% к январю-июню 2018г.).



Правоохранительными органами раскрыто 2311 преступлений и выявлено 1979 человек их совершивших, из которых 1462 (73,9%) были привлечены к уголовной ответственности. Раскрываемость тяжких преступлений составила 46,0%, особо тяжких - 51,8%.





Анастасия Дорохова

18 июля 2019 года







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