У орловцев появились новые инструменты обратной связи с мусорным регоператором

|
четверг
18.07.2019
16:49:07
|
|
У орловцев появились новые инструменты обратной связи с мусорным регоператоромПодать жалобу на мусор можно с помощью сервиса «Сделай Орел лучше» и системы «РЭО Радар».
На сайте сделайореллучше.рф после регистрации открывается доступ к карте Орла, на которой есть возможность отметить проблемные точки. Как отмечает пресс-служба «Зеленой рощи», сейчас идет тестирование сервиса, поэтому заявки принимаются только о перенакоплении отходов в Советском районе.
Российский экологический оператор, созданный по указу Президента РФ, также предоставляет удобный сервис для поиска и устранения проблем с ТКО. На сайте РЭО РАДАР вы можете сообщить о нескольких проблемах, например, о стихийной свалке, неприятном запахе, сбое в графике вывоза и др. Зарегистрироваться можно при создании первого обращения. Для этого необходимо указать актуальную почту или аккаунт в одной из социальных сетей. Сайт работает в штатном режиме. Заявки из перечисленных сервисов принимают сотрудники «УК «Зеленая роща».
Также, при обнаружении перенакопления ТКО или несанкционированной свалки можно обращаться по уже опробованным каналам связи:
горячая линия: +7 (4862) 78-02-57
e-mail: office@greenpark57.ru
Официальный сайт «УК «Зеленая роща» через специальную форму.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта