Новости версия для печати У орловцев появились новые инструменты обратной связи с мусорным регоператором Подать жалобу на мусор можно с помощью сервиса «Сделай Орел лучше» и системы «РЭО Радар».



сделайореллучше.рф после регистрации открывается доступ к карте Орла, на которой есть возможность отметить проблемные точки. Как отмечает пресс-служба «Зеленой рощи», сейчас идет тестирование сервиса, поэтому заявки принимаются только о перенакоплении отходов в Советском районе. На сайтепосле регистрации открывается доступ к карте Орла, на которой есть возможность отметить проблемные точки. Как отмечает пресс-служба «Зеленой рощи», сейчас идет тестирование сервиса, поэтому заявки принимаются только о перенакоплении отходов в Советском районе. сайте РЭО РАДАР вы можете сообщить о нескольких проблемах, например, о стихийной свалке, неприятном запахе, сбое в графике вывоза и др. Зарегистрироваться можно при создании первого обращения. Для этого необходимо указать актуальную почту или аккаунт в одной из социальных сетей. Сайт работает в штатном режиме. Заявки из перечисленных сервисов принимают сотрудники «УК «Зеленая роща». Российский экологический оператор, созданный по указу Президента РФ, также предоставляет удобный сервис для поиска и устранения проблем с ТКО. Навы можете сообщить о нескольких проблемах, например, о стихийной свалке, неприятном запахе, сбое в графике вывоза и др. Зарегистрироваться можно при создании первого обращения. Для этого необходимо указать актуальную почту или аккаунт в одной из социальных сетей. Сайт работает в штатном режиме. Заявки из перечисленных сервисов принимают сотрудники «УК «Зеленая роща». Также, при обнаружении перенакопления ТКО или несанкционированной свалки можно обращаться по уже опробованным каналам связи: горячая линия: +7 (4862) 78-02-57 e-mail: office@greenpark57.ru ВКонтакте и Facebook Группы Официальный сайт «УК «Зеленая роща» через специальную форму. «УК «Зеленая роща» через специальную форму.





Анастасия Дорохова

18 июля 2019 года







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