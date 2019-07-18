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В Орле определили перечень территорий, на которых официально запрещено выгуливать собак

В этом списке – учреждения образования и здравоохранения, детские и спортивные площадки, места купания и отдыха населения у воды, а также возле точек общепита и на кладбищах.



Теперь изменения в правилах благоустройства и санитарного содержания города вынесут на ближайшую сессию городского совета и если их утвердят, то нарушителей можно будет привлекать к ответственности.