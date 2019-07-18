Новости версия для печати У орловцев есть возможность внести свой вклад в сохранение природы Нашим землякам предлагают присоединиться к всероссийскому флэшмобу «Жизнь в стиле «ноль отходов».



Акцию запустила организация под названием «Эковики». На их интернет-площадке подробно расписано, что нужно делать, чтобы уменьшить свой «мусорный след» в обществе. К примеру, стоит организовать дома раздельный сбор отходов. Попробовать обойтись без одноразовых предметов – целлофановых пакетов, пластиковых тарелок. А для продуктов, которые приобретаются на развес, можно использовать термокружки, симпатичные баночки и другую тару. И обязательно поделиться своим опытом с другими участниками акции, опубликовав текст и фото в социальных сетях с хэштэгом #жизньвстиленольотходов. В рамках флэшмоба пройдут вебинары, ближайший состоится 23 июля. Тема – «Экологически осознанное родительство: как сохранить планету для детей». Участие бесплатное, регистрация уже открыта.





Мария Семак

18 июля 2019 года







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