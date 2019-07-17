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Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Краснозоренский район

Программа визита главы региона была насыщенной.

Этот визит главы региона в Кранозоренский район послужил импульсом к возможному будущему сотрудничеству наших товаропроизводителей с одним из крупнейших инвесторов, пришедших в Орловскую область. Андрей Клычков рассказал директору одного из сельхозпредприятий района, специализирующемся на молочном скотоводстве, что уже в августе будет запущено производство сыра, и молочная продукция в качестве сырья будет там весьма востребована.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У них объёмы большие, нам, чтобы обеспечить их первичную потребность, нужно в два раза увеличить поголовье молочного стада».
 
Данный животноводческий комплекс сегодня насчитывает 4 сотни голов скота. Всего же на производстве почти 2,5 тысячи коров. До отметки в 4 тысячи тонн молока в прошлом году надоить не хватило совсем чуть-чуть.
 
Валерий Труфанов, директор сельхозпредприятия: «Я думаю, Воронежу там своих хватит, а нам нужно лицо и честь области на должном уровне держать. Со своей стороны обещаю нарастить производство молока».
 
Развивается в Кранозоренском районе не только бизнес, но и социальная инфраструктура. Губернатор оценил несколько дворов в райцентре, где недавно завершился ремонт, в рамках программы формирования комфортной городской среды. Новый асфальт на проезжей части и тротуарах, бордюры, лавочки и фонари изменили территорию до неузнаваемости. Но и сами жители в стороне не остались - детская площадка, палисадники в цветах, отремонтированные подъезды - это всё уже их заслуга.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Видя такое отношение жителей, есть желание больше делать. При таком активном участии главы района, главы поселения надо дальше двигаться».
 
Торжественной частью поездки стало открытие многофункциональной спортивной площадки в райцентре. Сразу два поля дадут возможность молодёжи со всего района заниматься минифутболом, волейболом, баскетболом, большим теннисом и хоккеем. Последнее, кстати, у ребят получается особенно хорошо, ведь команда из Краснозоренского района стала чемпионом турнира, проходившего минувшей зимой на катке в центре Орла.
 
Также Андрей Клычков оценил ремонт в Малиновской школе, где в 2012 году произошёл пожар. Сегодня здесь обучаются 69 ребят. А постановка из отрывков произведений Ивана Тургенева, которую подготовили воспитанники школьной театральной студии, и вовсе покорила гостей.





Антон Киселёв
17 июля 2019 года

 


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