Новости версия для печати Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Краснозоренский район Программа визита главы региона была насыщенной.



Этот визит главы региона в Кранозоренский район послужил импульсом к возможному будущему сотрудничеству наших товаропроизводителей с одним из крупнейших инвесторов, пришедших в Орловскую область. Андрей Клычков рассказал директору одного из сельхозпредприятий района, специализирующемся на молочном скотоводстве, что уже в августе будет запущено производство сыра, и молочная продукция в качестве сырья будет там весьма востребована. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У них объёмы большие, нам, чтобы обеспечить их первичную потребность, нужно в два раза увеличить поголовье молочного стада». Данный животноводческий комплекс сегодня насчитывает 4 сотни голов скота. Всего же на производстве почти 2,5 тысячи коров. До отметки в 4 тысячи тонн молока в прошлом году надоить не хватило совсем чуть-чуть. Валерий Труфанов, директор сельхозпредприятия: «Я думаю, Воронежу там своих хватит, а нам нужно лицо и честь области на должном уровне держать. Со своей стороны обещаю нарастить производство молока». Развивается в Кранозоренском районе не только бизнес, но и социальная инфраструктура. Губернатор оценил несколько дворов в райцентре, где недавно завершился ремонт, в рамках программы формирования комфортной городской среды. Новый асфальт на проезжей части и тротуарах, бордюры, лавочки и фонари изменили территорию до неузнаваемости. Но и сами жители в стороне не остались - детская площадка, палисадники в цветах, отремонтированные подъезды - это всё уже их заслуга. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Видя такое отношение жителей, есть желание больше делать. При таком активном участии главы района, главы поселения надо дальше двигаться». Торжественной частью поездки стало открытие многофункциональной спортивной площадки в райцентре. Сразу два поля дадут возможность молодёжи со всего района заниматься минифутболом, волейболом, баскетболом, большим теннисом и хоккеем. Последнее, кстати, у ребят получается особенно хорошо, ведь команда из Краснозоренского района стала чемпионом турнира, проходившего минувшей зимой на катке в центре Орла. Также Андрей Клычков оценил ремонт в Малиновской школе, где в 2012 году произошёл пожар. Сегодня здесь обучаются 69 ребят. А постановка из отрывков произведений Ивана Тургенева, которую подготовили воспитанники школьной театральной студии, и вовсе покорила гостей.









Антон Киселёв

17 июля 2019 года







На главную страницу





