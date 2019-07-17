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Коротко о главном

- Расселенные, заброшенные и забытые. Где программа «Развития застроенных территорий» поможет решить проблему сноса бараков? Мы знаем ответ.





- Для будущих чемпионов сегодня в Красной Заре открыли новую спортивную площадку. Там сразу два поля и возможность заниматься разными видами спорта.





- С электронного - на бумажные носители. Руководитель орловского ЗАГСа рассказала нам, как будут работать сотрудники в период «системного сбоя».





- Следователи заинтересовались учительскими зарплатами.





- Считанные дни до Победы. Мценск готовится ко Дню города.