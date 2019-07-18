Новости версия для печати За сутки в Орловской области произошло 21 ДТП В трех авариях пострадали люди, три человека получили повреждения.



17 июля в 06:50 девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем «Ауди 80», двигался в сторону деревни Ивановка Покровского района, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель «Ауди» получил телесные повреждения и был госпитализирован.



17 июля в 13:20 водитель, управляя автомобилем «Мицубисси Лансер», двигался по Кромскому шоссе и при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Фиат 178». В этот же день водитель «Фиата» обратился за медицинской помощью, после которой был отпущен домой.



17 июля в 16:20 водитель, управляя автомобилем «Рено Меган», следовал по Карачевскому шоссе и при повороте налево наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть улицы Васильевской по пешеходному переходу. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, был доставлен в больницу, но вскоре отпущен.





Орловское Информбюро

18 июля 2019 года







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