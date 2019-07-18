В Орловской области установили две фитосанитарные зоны по повилике

|
четверг
18.07.2019
16:48:37
|
|
В Орловской области установили две фитосанитарные зоны по повиликеОбе находятся в Новодеревеньковском районе.
Повилика — род паразитических растений семейства вьюнковые, все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков. Это наиболее опасный представитель сорняков-паразитов, который относится к типу карантинных сорняков. Паразит существует только за счет других растений.
Места санитарных зон:
- в границах структурного подразделения ХПП «Хомутовское» (Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул. Кооперативная, д. 22), на общей площади 9 га: очаг – 0,00015 га, буферная зона – 8,99985 га;
- в границах структурного подразделения СХП «Новодеревеньковское-1» (Орловская область, Новодеревеньковский район, д. Домны), на общей площади 4,5 га: очаг –0,006 га, буферная зона – 4,494 га.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта