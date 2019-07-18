Новости версия для печати В Орловской области установили две фитосанитарные зоны по повилике Обе находятся в Новодеревеньковском районе.



Повилика — род паразитических растений семейства вьюнковые, все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков. Это наиболее опасный представитель сорняков-паразитов, который относится к типу карантинных сорняков. Паразит существует только за счет других растений.



Места санитарных зон:



- в границах структурного подразделения ХПП «Хомутовское» (Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул. Кооперативная, д. 22), на общей площади 9 га: очаг – 0,00015 га, буферная зона – 8,99985 га;



- в границах структурного подразделения СХП «Новодеревеньковское-1» (Орловская область, Новодеревеньковский район, д. Домны), на общей площади 4,5 га: очаг –0,006 га, буферная зона – 4,494 га.





Анастасия Дорохова

18 июля 2019 года







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