Новости версия для печати В Орловском районе раскрыта кража алкоголя Сумма ущерба – 2800 рублей.



Потерпевший обратился к полицейским и сообщил, что пока он отсутствовал - с 23 часов вечера до 10 часов утра, неизвестные проникли в жилище, разбив оконное стекло. Добычей воров стала алкогольная продукция. В результате проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска оперативно-розыскных мероприятий, был установлен 40-летний гражданин, совершивший кражу с незаконным проникновением в жилище. У него дома была обнаружена тара от похищенного алкоголя. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Анастасия Дорохова

18 июля 2019 года







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