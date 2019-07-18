Новости версия для печати СК продолжает расследование уголовного дела по факту гибели детей в Дмитровском районе Пожар произошел накануне.



В доме, без присмотра взрослых, находились маленькие дети - мальчики четырех и трех лет и девочка, которой не исполнилось и года. Спасти их не удалось. Всего в семье воспитывалось пятеро детей, двое старших в этот момент гуляли. На данный момент ведутся следственные действия, устанавливаются причины произошедшего. Проводятся допросы очевидцев, соседей, должностных лиц, сотрудников органов системы профилактики и социальной защиты. Причина возгорания еще не установлена. Отрабатывается несколько версий, в их числе - замыкание электропроводки, детская шалость, неосторожное обращение с огнем.





Мария Семак

18 июля 2019 года







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