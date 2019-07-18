Новости версия для печати Более полутора тысяч орловцев обратились к медикам с жалобами на укус клещей Это данные Роспотребнадзора.



По данным исследований, 17% снятых клещей инфицированы боррелиями. Но опасных заболеваний, передающихся с укусом паукообразных, у людей не зарегистрировано.



В регионе проводилась обработка, охватили свыше 400 гектаров скверов, стадионов, зон отдыха, территорий детских лагерей. Тем не менее, собираясь на природу, нужно надевать одежду с длинными рукавами и не забывать про головной убор. Если обнаружили на себе клеща – не снимайте его самостоятельно, обратитесь к врачу.





Мария Семак

18 июля 2019 года







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