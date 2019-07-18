Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- В Ливенском районе дорога к школе - опасна. Мы выясняли, есть ли у проблемы решение?



- Расселили и забыли. В областном центре - больше 30 брошенных домов. Когда снесут?



- Городские власти определились, где нельзя выгуливать собак.



- Муза великого писателя: сегодня в музее Тургенева отметят 198 лет со дня рождения Полины Виардо.



- В ближайшие выходные в Орле разыграют Кубок губернатора по волейболу: кто примет участие в турнире?



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

18 июля 2019 года







На главную страницу





