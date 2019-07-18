Новости версия для печати Орловчанка вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Льняная подушка с вышивкой «Ермолай и Валетка» признана лучшей в номинации «Сувенир региона».



Работа была создана Эльвирой Чельтер по мотивам произведения И.С. Тургенева «Записки охотника». Всего же в конкурсе приняли участие более 400 сувениров из 31 региона страны. В их числе и еще два наших земляка: Мария Коленкина представила работы из керамики, Светлана Каськова − наборы открыток.



Как сообщает пресс-служба областной администрации, Эльвира Чельтер завоевала первое место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир − 2019».





Анастасия Дорохова

18 июля 2019 года







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