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Семья, потерявшая при пожаре троих детей, считается благополучной

Пожар произошел 17 июля в Дмитровске Орловской области. Диспетчеру службы спасения очевидцы рассказали, что в жилом доме могут находиться люди. Спустя несколько минут после прибытия пожарные вынесли из горящего здания тела трех детей - мальчиков трех и четырех лет, и девочки - ей не было еще года.

То, что этот вызов будет повышенной сложности, в МЧС поняли сразу. Загорелся частный дом, в котором могут быть люди.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Сюда было направлено два отделения, которые прибыли, сработали быстро и эффективно. Здание цело, оно выгорело изнутри. В результате пожара погибло трое несовершеннолетних детей - два мальчика и одна девочка».

Вместе с пожарными за работу взялись сотрудники полиции, СКР, специалисты пожарной лаборатории.

Специалисты выяснили, что горение началось снизу, на полу. Одна из версий причин пожара - неосторожное обращение со спичками. Также рассматривается версия - замыкание электропроводки.

По словам очевидцев, дети остались одни дом. Мама пошла в магазин, отец был на работе, старшие девочки гуляли – всего в семье воспитывалось пятеро детей Соседи, которые знали ребят, до конца не могут поверить в произошедшее. Люди несут к дому цветы и игрушки. Эта трагедия надолго останется в памяти дмитровцев.

В МЧС Дмитровского района уверяют, семья благополучная. В марте этого года их навещал социальный патруль.
Сергей Столяров, старший инспектор отдела профилактики по Дмитровскому району ГУ МЧС РФ Орловской области: «Эта семья - многодетная, но благополучная. Нигде на учетах она не состоит. Родители в злоупотреблении спиртным замечены не были».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области: «В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Производятся допросы родителей, соседей, должностных лиц органов системы профилактики».

Причины трагического пожара еще устанавливают.




Всеволод Трифонов
18 июля 2019 года

 


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