Новости версия для печати «От первого лица». Интервью с Андреем Клычковым От нацпроектов до видов на урожай. Дружба с Москвой: ожидание и реальность. Что ждет сквер Ермолова? Блиц-вопросы и темы, поднятые нашими телезрителями. Об этом и не только в прямом эфире побеседует Надежда Невматулина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.



Программа «От первого лица» выйдет в эфир 19 июля на телеканале «Россия 24» в 19:30.



Телефон прямого эфира - 76-32-27.































Орловское Информбюро

18 июля 2019 года







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