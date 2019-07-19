Новости версия для печати К школе - рискуя жизнью Несколько сотен учеников школы № 27 города Орла добираются до образовательного учреждения по краю проезжей части.



Большинство учащихся школы проживают в домах на переулке Речном, и их дорога в школу пролегает по краю проезжей части. Потому как тротуара нет. Школа № 27 пять лет была закрыта на реконструкцию. За это время рядом выросли жилые многоэтажки. А пешеходную зону при их строительстве почему-то не учли. Поэтому дети вынуждены ходить по обочине. Свои замечания и предложения активисты ОНФ намерены передать городским властям. Валерий Савин, член регионального штаба ОНФ: «Здесь вполне можно построить тротуар, но единственное - нужно сделать пешеходный переход, потому что с другой стороны дороги сделать тротуар невозможно, потому что жители заняли свою территорию, посадили деревья. Наша акция направлена на то, чтобы повысить безопасность школьников».





Татьяна Тимохина

18 июля 2019 года







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