Новости версия для печати Все 25 многофункциональных центров Орловской области будут задействованы в сентябрьской избирательной кампании На них возложена миссия по составлению списков избирателей, которые будут голосовать по месту нахождения, посредством механизма «Мобильный избиратель».



Этот механизм заменил на федеральных и региональных выборах систему открепительных удостоверений и досрочного голосования в помещениях территориальных и участковых избирательных комиссий, сделав процедуру голосования по месту нахождения ещё удобнее. От избирателей требуется лишь заранее подать заявление о включении в список, голосующих по месту нахождения. Это можно сделать в любом МФЦ, сотрудников которых и начали обучать правильному алгоритму действий. Светлана Гонтарь, секретарь избирательной комиссии Орловской области: «Сотрудники МФЦ обучаются именно технологии подачи данных заявлений. Оно подаётся в электронном виде, с помощью специального программного изделия. У них своё программное изделие, в территориальных избирательных комиссиях своё программное изделие, и это программное изделие помогает загрузить данные об избирателях в единую систему, и с помощью этой системы передаются сведения об избирателях на те избирательные участки, от которых они открепляются. И прикрепляются к новому избирательному участку, на котором они будут голосовать в единый день голосования».





Антон Киселёв

18 июля 2019 года







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