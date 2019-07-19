Все 25 многофункциональных центров Орловской области будут задействованы в сентябрьской избирательной кампании

|
|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
|
Все 25 многофункциональных центров Орловской области будут задействованы в сентябрьской избирательной кампанииНа них возложена миссия по составлению списков избирателей, которые будут голосовать по месту нахождения, посредством механизма «Мобильный избиратель».
Этот механизм заменил на федеральных и региональных выборах систему открепительных удостоверений и досрочного голосования в помещениях территориальных и участковых избирательных комиссий, сделав процедуру голосования по месту нахождения ещё удобнее. От избирателей требуется лишь заранее подать заявление о включении в список, голосующих по месту нахождения. Это можно сделать в любом МФЦ, сотрудников которых и начали обучать правильному алгоритму действий.
Светлана Гонтарь, секретарь избирательной комиссии Орловской области: «Сотрудники МФЦ обучаются именно технологии подачи данных заявлений. Оно подаётся в электронном виде, с помощью специального программного изделия. У них своё программное изделие, в территориальных избирательных комиссиях своё программное изделие, и это программное изделие помогает загрузить данные об избирателях в единую систему, и с помощью этой системы передаются сведения об избирателях на те избирательные участки, от которых они открепляются. И прикрепляются к новому избирательному участку, на котором они будут голосовать в единый день голосования».