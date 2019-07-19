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Работники орловской почты награждены грамотами министерства

Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается День российской почты. В Кремле по такому случаю ежегодно в канун праздника награждают лучших почтальонов и водителей службы. Заслуженные награды получили и орловские почтовики.

Почётной грамоты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций были удостоены сразу трое сотрудников Орловского филиала Почты России. Областные органы власти тоже не обделили виновников торжества вниманием - Почётные грамоты и Благодарности от губернатора получили ещё двое работников службы. Также впервые орловские почтальоны получили Грамоты Генерального директора Почты России и директора «Макрорегиона Центр».
Илья Кравцов, директор УФПС Орловской области - филиала ФГУП «Почта России»: «Те изменения, которые произошли в почте, и происходят по сей день, они существенно влияют на жизнь наших граждан, наших клиентов. Всё проще людям становится работать с почтой. Если Вы посылаете или получаете посылку, Вы можете прийти забрать её буквально в течение нескольких секунд. Это тоже наша работа, мы стремимся к тому, чтобы лицо «Почты России» было обращено к нашим клиентам с улыбкой».



Антон Киселёв
18 июля 2019 года

 


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