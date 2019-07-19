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В Орле отметили день памяти Великой княгини Елизаветы Федоровны

Сегодня православные всего мира вспоминают Преподобного Афанасия - игумена Афонского, Сергия Радонежского и преподобномученицу Великую княгиню Елизавету. Последняя, будучи немкой по происхождению, приняла православие и основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где защищала бедных и несчастных. Какое событие перевернуло жизнь княгини, после чего она приняла решение посвятить себя Господу, и что ее связывает с Орлом?

Жизнь великой княгини Елизаветы Федоровны 5 февраля 1905 года разделилась на «до» и «после». В этот день на ее глазах от взрыва бомбы погиб ее муж Сергей Александрович. Не проронив ни слова, она клала на носилки части тела того, кого считала второй половиной. В час тяжелого испытания женщина просила помощи у Бога. И спустя некоторое время жизнь свою решила посвятить Господу - создала в Москве обитель труда и милосердия. В рамках своей подвижнической жизни приезжала в 1913 году и на орловскую землю во время празднования 800-летия священномученика Кукши. 
 
Сестра Нектария, (Свято-Введенский женский монастырь Орла): «Она тогда уже являлась главой Марфо-Мариинской общины в Москве. И будучи тогда уже в иноческом сане, матушка Елизавета разместилась на жительство в монастыре, она не стала останавливаться в мирских домах или, скажем, в губернаторском дома. Она ночевала в нашей обители. Здесь она помолилась. Ее встречало большое количество сестер монастыря».
 
Во время этого визита Елизавета Федоровна передала в дар монастырю покровцы для служения литургии, а уже вторично она посетил монастырь через три года, чтобы посмотреть, как помогают раненым - участникам Первой мировой войны. 
 
Сестра Нектария (Свято-Введенский женский монастырь Орла): «Ее встречали 120 девочек и монастырской Свято-Ольгинской школы, 80 воспитанниц Сергиевской школы, которые здесь были приняты на время войны, девочки-беженки из западных областей страны, которые также бесплатно проживали при монастыре со своими семьями. И самая маленькая из девочек, двухлетняя крошка, поднесла Великой княгине букетик ландышей - та расплакалась».
 
Саму же Елизавету Федоровну арестовали в 1918 году. Ее и других мучеников скинули в колодец и закидали палками и бревнами. По рассказам местных жителей, убить их хотели трижды: бросали бомбы, но молитвы продолжались; бросали горящую серу, чтобы задохнулись.
 
Протоиерей Михаил Жарков, священник Свято-Введенского женского монастыря Орла: «Потом, когда пришли войска Колчака, провели расследование, и когда раскопали, то увидели, что люди оставались живыми еще несколько дней. Рядом с Елизаветой Федоровной лежали две невзорвавшиеся бомбы. Тело Елизаветы Федоровны отвезли сначала в Англию, а затем в Иерусалим».
 
Ее мощи находятся в Иерусалиме и сейчас, однако частичка святой есть и в орловском женском монастыре. Возле иконы преподобномученицы великой княгини Елизаветы всегда многолюдно - каждый просит о чем-то своем, о самом главном. 
 
Протоиерей Михаил Жарков, священник Свято-Введенского женского монастыря Орла: «Просят исцеления от болезней, просят помощи в семейной жизни - ведь они с Сергеем Александровичем жили душа в душу».
 
В 2012 году здесь, в орловском Свято-Введенском монастыре, была открыта мемориальная доска в память о Елизавете Федоровне.





Юлия Опанасюк
18 июля 2019 года

 


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