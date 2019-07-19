Новости версия для печати Жители дома № 23 по улице Металлургов в Орле скучают по футбольному полю Раньше родители знали, где найти своего ребенка - футбольное поле было самым массовым и любимым местом детворы со всего квартала. Причем, сделали они его сами. Но сегодня спортивная площадка превратилась в заросший камышом и сорняками пустырь. Жители просят вернуть праздник спорта в их двор. Помогала наша съемочная группа.



Уже пошел шестой год, как самое любимое место квартала заросло камышом и стало дорогой для тяжелой техники по пути к новостройкам. Но так было не всегда. Тогда, в 2006 году, завезли песок, выровняли грейдером, поставили ворота. Николай Макаров, житель г. Орла: «Здесь был просто пустырь. Мы своими силами сообразили, сделали разметку, установили ворота для мини-футбола и организовали волейбольную площадку». Ребята постарше помнят, где проводили все свободное время, и рассказали, о каком поле мечтают сегодня – им, конечно, хочется современное поле с искусственным покрытием, и чтобы была возможность натянуть сетку для волейбола. Но времена изменились, и своими силами восстановить площадку уже не получится, микрорайон расстраивается, а с территорией, где находится поле, неизвестно что будет. Николай Макаров, житель г. Орла: «После того как началось массовое строительство, грубая работа техники - МАЗов, КАМАЗов - испортила эту площадку, никакие ручные работы провести здесь уже нельзя. А грейдер нанимать мы не в силах». Как уверяют жители, в ближайших дворах нет ни одной спортивной площадки, а эта - всегда служила для квартала местом, где дети проводили турниры. Сейчас просят только разрешение и грейдер - разровнять территорию. Многие готовы выйти и помогать всеми силами. Дмитрий Фролов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Мы выезжали на место, еще раз обследовали этот объект, и приняли решение: из внебюджетных средств будем стараться решить проблему людей. То есть, со стороны депутатского корпуса, и со своей стороны постараемся в ближайшее время помочь людям найти деньги на технику и песок, чтобы на этой площадке люди снова могли заниматься спортом». Земля, на которой расположилось футбольное поле, не находится на балансе города, поэтому и было принято такое решение. Теперь жители и власть будут общаться напрямую, но съемочную группу все же просят не забывать эту тему и через время вернуться - погулять по заросшему полю или поиграть в футбол.









Всеволод Трифонов

18 июля 2019 года







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