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В Детском парке Орла скоро начнется масштабная вырубка деревьев

Стоит ли сожалеть, и можно ли спасти зеленые насаждения?

165 деревьев должны спилить во время реконструкции парка. Два дерева уже убрали - на их месте сейчас работает сухой фонтан. Еще 163 дерева спилят в ближайшее время. Эта информация весьма взволновала многих жителей, которые привыкли ходить в Детский парк и отдыхать под сенью деревьев. 
 
Однако и озеленители, и административные работники уверяют: прежде чем принять решение, все деревья в парке были обследованы. И многие из них уже давно нужно было бы спилить как опасные для окружающих. 
 
Елена Буряк, врио директора детского парка г. Орла: «У нас есть клен, который наклонился над детской площадкой, он является аварийно-опасным и в любой момент от сильного порыва ветра может рухнуть. К сожалению, у парка до сих пор не было финансовой возможности заняться выпиловкой этих аварийных деревьев, но сейчас, в рамках программы формирования современной городской среды, у нас будет проходить комплексное благоустройство парка, и мы наконец-то сможем привести его в надлежащий вид».
 
Помимо 30 старых аварийных деревьев, планируют вырубить уже усыхающие от неправильной опиловки, а также сухие саженцы, растущие по берегам реки, и алычу - согласно СНиПам посадка фруктовых деревьев запрещена в местах, где гуляют дети. 
 
По словам главного лесничего города, когда-то сливу посадили по ошибке, вместо кустарников. И сегодня практически все растения нездоровы.
 
Андрей Вершинин, главный лесничий МУП г. Орла «Зеленстрой»: «Имеются механические повреждения, на некоторых деревьях мы наблюдаем грибы - ложные трутовики, что свидетельствует о болезни деревьев. Часть деревьев имеют раздвоение стволов - туда будет затекать вода, а зимой, когда вода замерзнет, будет происходить разрыв ствола. Эти деревья уже являются аварийными, а у нас на первом месте стоит безопасность отдыхающих».
 
Алычу спилят, вместо нее поставят навесы и лавочки, при этом тротуар расширят, обустроят велодорожку и посадят живую изгородь.
 
Как уверяют представители администрации, Детский парк по-прежнему будет зеленым. Вместо старых деревьев посадят 600 кустарников, 600 погонных метров живой изгороди и 126 молодых деревьев - это будут вечнозеленые туи и остролистные клены. Также в парке появятся зимняя горка, велопарковка и новые игровые зоны. 
 
Артем Левковский, начальник территориального управления по Советскому району г. Орла: «Будут полностью переделаны дорожки, они будут сделаны плиткой, будет поставлено детское игровое оборудование, малые архитектурные формы и созданы новые детские площадки».
 
Всего на обустройство Детского парка планируют потратить 236 миллионов рублей. А завершиться ремонт должен к ноябрю 2020.





Татьяна Тимохина
18 июля 2019 года

 


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