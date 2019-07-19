Новости версия для печати В Орле пройдет Кубок Губернатора по пляжному волейболу За награды поспорят по восемь пар в мужском и женском зачетах.



Кроме местных спортсменов на площадку выйдут волейболисты из Брянской, Калужской, Тульской, Белгородской и других соседних областей. Ожидаются спортсмены из республики Татарстан.



Матчи состоятся на центральной площади Орла в эти выходные 20 и 21 июля. В субботу игры группового этапа начнутся в 10:00, воскресный игровой день стартует в 9:30.





Анастасия Дорохова

19 июля 2019 года







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