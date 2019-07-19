Новости версия для печати В Ливенском филиале ОГУ не хватает студентов В вуз поступают в основном выпускники колледжей.







Недобор студентов не только в Ливенском филиале ОГУ, но и в местных колледжах и техникумах. Основная причина – уменьшение контрольных цифр приема на 7,86%. Если в 2015 году в колледже училось 100 человек, то в 2018 году – 60 человек. Вместе с тем, в Ливнах работают крупные машиностроительные предприятия, которым необходимы специалисты именно этого профиля. По информации газеты «Уездный город» , приемные кампании 2016, 2017 годов прошли без набора по очной форме высшего образования. Издание отмечает, что в 2018 году Минобрнауки предоставило филиалу бюджетные места по очной форме обучения по направлению подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Благодаря этому численность студентов увеличилась на 19,8%.Недобор студентов не только в Ливенском филиале ОГУ, но и в местных колледжах и техникумах. Основная причина – уменьшение контрольных цифр приема на 7,86%. Если в 2015 году в колледже училось 100 человек, то в 2018 году – 60 человек. Вместе с тем, в Ливнах работают крупные машиностроительные предприятия, которым необходимы специалисты именно этого профиля.





Анастасия Дорохова

19 июля 2019 года







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