В Ливенском филиале ОГУ не хватает студентов

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пятница
19.07.2019
8:52:00
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В Ливенском филиале ОГУ не хватает студентовВ вуз поступают в основном выпускники колледжей.
По информации газеты «Уездный город», приемные кампании 2016, 2017 годов прошли без набора по очной форме высшего образования. Издание отмечает, что в 2018 году Минобрнауки предоставило филиалу бюджетные места по очной форме обучения по направлению подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Благодаря этому численность студентов увеличилась на 19,8%.
Недобор студентов не только в Ливенском филиале ОГУ, но и в местных колледжах и техникумах. Основная причина – уменьшение контрольных цифр приема на 7,86%. Если в 2015 году в колледже училось 100 человек, то в 2018 году – 60 человек. Вместе с тем, в Ливнах работают крупные машиностроительные предприятия, которым необходимы специалисты именно этого профиля.
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