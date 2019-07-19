Новости версия для печати В Орле благоустроят еще шесть дворов Адреса попали в перечень благоустройства из резервного списка.



Речь идет о следующих адресах: Московское шоссе, 170; ул. Рощинская, 11а; ул. Циолковского, 3; ул. Костомаровская, 1; ул. Комсомольская, 193; ул. Маринченко, 23. Таким образом, всего в рамках реализации программы в 2019 году будут отремонтированы 69 дворовых территорий: 63 из основного списка и 6 — из резервного.





Анастасия Дорохова

19 июля 2019 года







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