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За жизнь без боли

За круглый стол сядут медики, представители социальных служб, общественных и некоммерческих организаций. Повод для встречи – изменение законодательства по паллиативной помощи. Теперь в эту структуру включили и органы соцзащиты, определив список обязанностей.

Кроме того, региональный центр социальной поддержки населения представит новое направление работы – хоспис на дому. Теперь особо тяжелым подопечным выездной паллиативной службы будут предоставлять специальные кровати и другое оборудование, которое позволит максимально улучшить качество жизни пациентов. Действовать «хоспис на дому» начнет с понедельника.