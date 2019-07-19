Новости версия для печати Сегодня в Мценске пройдут мероприятия, посвященные дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Оккупация Мценска продолжалась с 11 октября 1941 года по 20 июля 1943 года. За это время было проведено несколько операций с целью отбить высоту и освободить Мценск.



И сегодня для горожан и гостей организуют обзорную экскурсию по местам боевой славы. В полдень в сквере Танкистов состоится митинг памяти, после которого начнется торжественное шествие до Вечного огня. Завершит этот праздничный день Фестиваль красок.





Мария Семак

19 июля 2019 года







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