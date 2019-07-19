Сегодня в Мценске пройдут мероприятия, посвященные дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

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пятница
19.07.2019
14:57:50
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Сегодня в Мценске пройдут мероприятия, посвященные дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиковОккупация Мценска продолжалась с 11 октября 1941 года по 20 июля 1943 года. За это время было проведено несколько операций с целью отбить высоту и освободить Мценск.
И сегодня для горожан и гостей организуют обзорную экскурсию по местам боевой славы. В полдень в сквере Танкистов состоится митинг памяти, после которого начнется торжественное шествие до Вечного огня. Завершит этот праздничный день Фестиваль красок.
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