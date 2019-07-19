Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Кто поможет разровнять спортивное поле и скосить траву? Наша съемочная группа помогла вывести решение проблемы на «финишную прямую».

- Тяжелая техника на аллеях Детского парка. Какие деревья будут вырублены и почему? О том, как изменится парк - покажем прямо в парке.

- Официально - обманутые дольщики. В отношении застройщика на Родзевича-Белевича открыто конкурсное производство.

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Вести-Орёл

18 июля 2019 года







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