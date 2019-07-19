Арбитражный суд Орловской области официально признал «Регионстрой» банкротом

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пятница
19.07.2019
1:35:09
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Арбитражный суд Орловской области официально признал «Регионстрой» банкротомОткрыто конкурсное производство сроком на год.
Как сообщается на портале правительства области, конкурсное производство гарантирует дольщикам защиту и поможет достроить объект. Речь идет о доме № 5 по улице Родзевича-Белевича.
11 июля 2019 года Арбитражным судом Орловской области ООО «Регионстрой» по заявлению Фонда было признано несостоятельным, конкурсное производство открыто сроком на 1 год до 11 июля 2020 года.
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