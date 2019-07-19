Новости версия для печати В Орловской области прошла операция «Пешеход» Среди профилактических мер - разъяснительная работа и раздача памяток.



По данным статистики, с 1 января по 15 июля 2019 года на территории Орловской области было зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. В результате 70 человек получили телесные повреждения, 14 человек погибли, среди которых 1 ребенок. Отмечается, что основная причина наездов на пешеходов - переход через проезжую часть в неустановленном месте.



В рамках акции «Пешеход» инспекторы ДПС несли службу в местах, приближенных к пешеходным переходам. Помимо контроля за дорожным движением они вели разъяснительную работу с пешеходами и водителями, раздавая памятки по ПДД. Большинство пешеходов, увидев инспекторов ДПС, меняли свой маршрут и шли к пешеходному переходу. Но находились и такие, которых присутствие полицейских не останавливало, и они пересекали проезжую часть в неположенном месте. Нарушителям также вручали памятки и выписывали штраф. Всего за несколько часов работы к административной ответственности за нарушения в области дорожного движения было привлечено 27 пешеходов и 25 водителей, не пропустивших пешеходов на переходе.





Анастасия Дорохова

19 июля 2019 года







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