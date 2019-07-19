Новости версия для печати У орловчанки украли бензогенератор Полицейские уже раскрыли дело.



Заявление о пропаже поступило к полицейским накануне. В этот же день было установлено место сбыта похищенного имущества и личности граждан, причастных к краже. Злоумышленниками оказались двое молодых людей 2000 и 2002 годов рождения. Как было установлено, преступление они совершили в ночное время. Сначала вскрыли автомобиль, а затем похитили оттуда бензогенератор. На следующий день молодые люди попросили знакомого, который не знал о произошедшем, довезти их до места, где они продали краденое устройство. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Анастасия Дорохова

19 июля 2019 года







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