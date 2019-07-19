Новости версия для печати Орловчанка лишилась 90 тысяч рублей Мошенничество было оформлено под ошибку при аренде квартиры.



В УМВД России по городу Орлу обратилась 42-летняя жительница областного центра. Потерпевшая рассказала полицейским, что на одном из интернет-сайтов давала объявление о сдаче квартиры. Ей позвонил мужчина, который сообщил, что готов снять жилье на продолжительный срок. Также незнакомец отметил, что задаток оплатит организация, где он работает. Через некоторое время с орловчанкой связалась якобы работница бухгалтерии. Она направила женщину к ближайшему банкомату. Там орловчанка выполняла действия, которые ей говорила звонившая. После этого девушка сообщила заявительнице, что якобы нечаянно перевела на карту последней лишнюю сумму - 90 тысяч рублей и попросила ее вернуть. Гражданка послушалась, сняла с кредитной карты деньги и перевела их на указанный номер телефона. Через некоторое время она поняла, что ее обманули. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».





Анастасия Дорохова

19 июля 2019 года







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