Новости версия для печати В Орловской области из продажи изъята почти тонна мяса О результатах проверки рассказал региональный Роспотребнадзор.



За II квартал 2019 года проведены проверки 76 точек продажи мяса. Было исследовано 270 проб. Из них не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям 1,4% проб, находящейся в реализации. По санитарно-химическим показателям не прошла проверку одна проба соломки мясной. В четырех пробах установлены нарушения при оформлении маркировки.



Всего, в ходе проведенных проверок выявлено 108 нарушений обязательных требований законодательства. В отношении виновных лиц составлено 132 протокола об административных правонарушениях, вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 409,7 тыс. рублей. Из оборота изъято 900 кг мясной продукции, находившейся в реализации без документов, с неполной информацией, для потребителей.





Анастасия Дорохова

19 июля 2019 года







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