В Орловской области из продажи изъята почти тонна мяса

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пятница
19.07.2019
14:57:38
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В Орловской области из продажи изъята почти тонна мясаО результатах проверки рассказал региональный Роспотребнадзор.
За II квартал 2019 года проведены проверки 76 точек продажи мяса. Было исследовано 270 проб. Из них не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям 1,4% проб, находящейся в реализации. По санитарно-химическим показателям не прошла проверку одна проба соломки мясной. В четырех пробах установлены нарушения при оформлении маркировки.
Всего, в ходе проведенных проверок выявлено 108 нарушений обязательных требований законодательства. В отношении виновных лиц составлено 132 протокола об административных правонарушениях, вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 409,7 тыс. рублей. Из оборота изъято 900 кг мясной продукции, находившейся в реализации без документов, с неполной информацией, для потребителей.
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