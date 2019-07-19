Жителя Верховского района наказали за пьяную езду без прав

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пятница
19.07.2019
14:57:20
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Жителя Верховского района наказали за пьяную езду без правПриговор: обязательные работы и отстранение от вождения.
По информации региональной прокуратуры, нарушитель уже попадал «на карандаш» к полицейским. Ранее за езду в состоянии алкогольного опьянения он оплачивал штраф 30000 рублей. Кроме того, фигуранта дела лишили прав на срок 1 год 6 месяцев. Однако смелый водитель вновь управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.
новое наказание - 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 5 месяцев.
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