Новости версия для печати Орловские пожарные спасли двух человек Возгорание произошло в центре города.



В 09:25 на телефон службы спасения поступило сообщение о возгорании на улице Автовокзальной. На момент прибытия пожарных из окна квартиры четвертого этажа шёл густой дым. Причиной стало возгорание на кухне предметов обихода и мебели, обгорела оконная рама. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пожарными спасено два человека, эвакуировано четыре человека. Спасены смежные помещения квартиры и чердачное помещение дома.



Всего же за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали 14 раз, из них пять выездов на ликвидацию возгораний и девять на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

19 июля 2019 года







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