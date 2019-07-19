В Орловской области стартовал благотворительный проект по защите детства

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пятница
19.07.2019
14:57:14
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В Орловской области стартовал благотворительный проект по защите детстваНа Орловщине и еще в шести регионах страны создадут профессиональные команды по предупреждению жестокого обращения с несовершеннолетними, и по работе с детьми, пережившими психологическую травму.
В группы войдут представители социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках проекта состоятся тренинги и семинары, во время которых опытные эксперты научат сотрудников выявлять признаки жестокого обращения с ребенком, оказывать помощь тем, кто уже пострадал, применять в работе новые методики по снятию психологических травм. В мероприятиях будут принимать участие и дети. Программа рассчитана до декабря 2020 года. Завершится она итоговой конференцией, на которой представят результаты обучения, а также наиболее эффективные методы работы по направлениям проекта.
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