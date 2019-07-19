Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- В память о тех, кто погиб, и в благодарность живым. В Мценске сегодня проходят мероприятия, посвященные освобождению города от немецко-фашистских захватчиков.



- В Орле приступит к работе «Хоспис на дому». Новое направление работы выездной паллиативной службы представит сегодня региональный фонд социальной поддержки населения.



- 236 миллионов рублей на обновление. Мы выяснили: вместо деревьев, которые вырубают, посадят новые.



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Вести-Орёл

19 июля 2019 года







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